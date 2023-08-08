اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل موراتا

اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل موراتاحسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم ملف تجديد عقد مهاجمه ألفارو موراتا، المنتهي في يونيو 2024، لقطع الطريق على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر متخصصة أن "إدارة أتلتيكو مدريد أنهت اتفاقها مع ألفارو موراتا على تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2027 بعد الجلوس مع اللاعب والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني".

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ألفارو موراتا مع النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك ألفارو موراتا في 45 مباراة مع أتلتيكو مدريد بكل المسابقات الموسم الماضي 2022-2023 وأحرز 15 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

وبشكل عام خاض ألفارو موراتا 106 مباريات مع أتلتيكو مدريد وأحرز 37 هدفًا وصنع تسعة أهداف منذ انتقاله من تشيلسي في 2019 على سبيل الإعارة.