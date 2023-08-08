انت الأن تتابع خبر فرنسا تقصي المغرب برباعية نظيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجَ المنتخب المغربيّ لكرة القدم النسوية في منافسات كأس العالم للسيدات (مونديال السيدات)، بعد هزيمة ثقيلة أمام منتخب فرنسا (4 – 0)، في مباراة التي انتهت قبل قليل على أرضية ملعب هيندمارش بمدينة أديلايد الأستراليّة.

وتميز الشوط الأول بسيطرة للمنتخب الفرنسي الذي كان الأكثر استحواذًا على الكرة، مقابل انكماش دفاعيّ مغربيّ، وتمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل ثلاثة أهداف في حدود الثلاثين دقيقة الأولى من الشوط الأول، حملت توقيع كل من كاديدياتو دياني وكنزة دالي وأوجيني لوسومر، وفي الشوط الثاني تمّت إضافة الهدف الرابع عن طريق أوجيني لوسومر، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بحصة أربعة أهداف دون مقابل.

وكان المنتخب المغربي كان قد تأهل لدور ثمن نهائيّ بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، كأول منتخب يتأهل لهذه الدورة.

وكان منتخب "الديكة" الفرنسيّ، حرم المنتخب الوطنيّ المغربي، في مونديال قطر 2022، من التأهل للمباراة النّهائية مع الأرجنتين بعد خسارة الأخير بهدفين مقابل لا شيء.