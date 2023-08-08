انت الأن تتابع خبر اللجنة الأمنية لبطولة العالم للمصارعة تواصل عملها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لضمان أمن وسلامة الفرق والوفود المشاركة، لا تزال اللجنة الأمنية لبطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عاما، تواصل عملها للوقوف على الترتيبات والتحضيرات الأمنية النهائية للبطولة.

وستقام البطولة في 14 إلى 20 آب الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وقدم قائد وحدة أمن الملاعب ضابط ارتباط وتنسيق مديرية الأمن العام في اللجنة التنفيذية للبطولة، العقيد فادي أبو خيط، إيجازا حول الخطة الأمنية للبطولة وتأمين سلامة وأمن الجماهير وتسهيل حركتهم خلال فترة الاستضافة.

وقال أبو خيط إن مديرية الأمن ستقدم جميع أشكال الدعم اللوجستي والعملياتي لاتحاد المصارعة، حيث تم دراسة المتطلبات الأمنية اللازمة للمواقع التي ستجري فيها البطولة إلى جانب التنسيق مع إدارة السير لغايات وضع الخطة المرورية اللازمة.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والاتحاد لغايات تأمين جميع الوفود في الرحلات السياحية، إذ سيجري عمل رحلتين سياحتين لجبل نيبو والمغطس، ورحلة يومية لجبل القلعة والبوليفارد، كما سيتم تأمين مكتب سياحي لغايات زياره البترا وغيرها.