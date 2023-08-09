انت الأن تتابع خبر انطلاقة دوري المحترفين لكرة القدم .. الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ ، الخميس ، مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم ، بإقامة مباراتين مساءً.

ويلتقي عند السابعة مساء الوحدات والجليل، فيما يلتقي عند التاسعة والنصف مساء فريقا شباب العقبة والأهلي.

وتتجدد مباريات الأسبوع الثاني يوم الجمعة المقبلة بإقامة مباراتين تجمع الأولى عند الساعة السابعة السلط والحسين اربد، فيما يلتقي في قمة الجولة عند التاسعة والنصف الرمثا والفيصلي، على ان تختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين سحاب وشباب الأردن، والثانية معان ومغير السرحان.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام الرمثا والفيصلي والوحدات بذات الرصيد.

يذكر أن فريق الفيصلي هو حامل لقب الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي بعد أن حصد 51 نقطة، متفوقا على الوحدات والحسين بـ 50 نقطة.