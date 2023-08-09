انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس والقنوات الناقلة.. ميلان يقابل ترينتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة التي تبث كل ما يريد متابعته الكثيرين، حيث أنه يضم الكثير من البطولات العالمية والودية وغيرها الكثير من اللقاءات المميزة التي تحصل على نسب مشاهدة كبيرة.

مباريات اليوم

وتقدم الكثير من المباريات اليوم ويريد أن يتابعها العديد من المتابعين، حيث أنه يتم تقديم اللقاءات الهامة ضمن سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهد الجماهيرية، حيث أنه يتم تقديم العديد من المباريات الهامة والأساسية في الوقت الحالي، وتقام العديد من اللقاءات الهامة التي تكون على العديد من المباريات في الكثير من المسابقات، ومن أهمها ديربي الهلال السعودي والشباب وهو الذي يكون في نصف كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

جدول مباريات اليوم

ونعمل على تقديم جدول مباريات اليوم الأربعاء وفيه مباراتين ذات الأهمية الكبيرة في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، وهي التي يقابل فيها النصر فريق الشرطة العراقي، وأيضاً يقابل الهلال نظيره الشباب، ويأتي هذا ضمن صراع رباعي ليحجزوا مقعد في نهائي المباريات، وبتم تقدبم الكثير من اللقاءات التي تخطف أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة بكل مكان.

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي X النصر السعودي – 6 مساء – SSC HD

الهلال X الشباب – 9 مساء – SSC HD

إستعدادات ميلان للموسم الجديد 2023-2024

ميلان X ترينتو – 7 مساء

إستعدادات إنتر ميلان للموسم الجديد 2023-2024

ريد بول سالزبورج X إنتر ميلان – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

آيك لارناكا X ماكابي تل أبيب – 8 مساء

جينت البلجيكي X بوجون البولندي – 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

باناثينايكوس اليوناني X أولمبيك مارسيليا – 9 مساء

سلوفان براتيسلافا X ماكابي حيفا – 9.30 مساء

جلاسكو رينجرز X سيرفيت السويسري – 9.45 مساء