31 لاعب في قائمة الأهلي الأولية لموسم 2023-2024

انت الأن تتابع خبر31 لاعب في قائمة الأهلي الأولية لموسم 2023-2024والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام النادي الأهلي بقيد 31 لاعب، في قائمته الأولية باتحاد الكرة المصري، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/2024 في الكرة المصرية.وحقق المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري والدوري الممتاز في الموسم المنقضي، ويتواجد في نصف نهائي كأس مصر الخاس بموسم 2022/2023.

فترة القيد الأولى انتهت قبل بداية الموسم الجديد، في الثامن من أغسطس بعدما تم تمديدها 3 أيام من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وشهدت القائمة تواجد كريم وليد “نيدفيد”، بعد عودته من الإعارة من فريق فيوتشر والتي امتدت لموسمين، كما سيتم قيد حسين الشحات بعد تجديد تعاقده مع الأهلي، وكل من إمام عاشور ورضا سليم لاعبا الفريق الجديدين المنضمين الصيف الجاري في القائمة الإضافية.

قائمة الأهلي الأولية

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – أحمد نبيل “كوكا” – محمد فخري – كريم وليد – أحمد قندوسي.

الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم “كهربا” – محمد شريف.

لاعبون تحت السن: مصطفى مخلوف (حارس مرمى مواليد 2003) – كريم الدبيس (2003) – معتز محمد (2005) – رأفت خليل (2003) محمد الضاوي “كريستو” (2003) – محمد زعلوك (2005).

بطولات الأهلي في موسم 2023-2024

موسم الفريق الأحمر 2023/2024، سيكون مزدحم بالبطولات بالمشاركة في الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس النخبة وكأس السوبر المصري وكذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

مارسيل كولر المدير الفني مصير صلاح محسن بشكل نهائي خلال فترة الإعداد في القاهرة قبل السفر إلى الخارج لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد.

معسكر الأهلي في النمسا سيبدأ يوم 28 أغسطس وينتهي في السادس من سبتمبر المقبل.