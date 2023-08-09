انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-8-2023.. نصف نهائي البطولة العربية للأندية والسوبر البرتغالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2023، حيث ستقام مباراتي نصف نهائي البطولة العربية للأندية، وكذلك مباراة كأس السوبر البرتغالي.ويتواجد في نصف نهائي البطولة العربية للأندية، ثلاث فرق سعودية وهم النصر، الشباب والهلال بالإضافة لفريق الشرطة العراقي.

وتسعى الفريق الأربعة المتبارية اليوم، للصعود لنهائي البطولة العربية للأندية وحسم اللقب العربي الغالي والفوز بجائزة البطل التي تبلغ 6 مليون دولار.

مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للأندية

الشرطة العراقي : النصر السعودي – الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 بتعليق رؤوف خليف – عبد الله الغامدي – سليمان الشريف.

الهلال السعودي : الشباب السعودي – الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة SSC HD 1 بتعليق عيسى الحربين – سعد يحيى – جعفر الصليح.

موعد مباراة اليوم في السوبر البرتغالي

بنفيكا : بورتو – الساعة 10:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية – الدور الأول

بيرن ألبيون : ليستر سيتي – الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIn sports 2 بتعليق أحمد البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

باناثينايكوس اليوناني : أولمبيك مارسيليا الفرنسي – 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: ماكابي حيفا الإسرائيلي – 9.30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

جلاسكو رينجرز الأسكتلندي X سيرفيت السويسري – 9.45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات ودية دولية

ريد بول سالزبورج النمساوي : إنتر ميلان الإيطالي – الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة الكويت الرياضية بتعليق عمر الشرهان – قناة الشارقة الرياضية بتعليق عبد الحميد الجسمي – قناة SSC EXTRA HD 2 بتعليق عبد الله الحربي.