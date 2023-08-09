موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يحتضن معلب مدينة الملك فهد الرياضية مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، مواجهة سعودية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بين الهلال والشباب.

الهلال والشباب:

ويلتقي الهلال والشباب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث أنهي الفريقين استعدادهما لهذه المباراة أمس، حيث تم التركيز على ركلات الجزاء، لاسيما وأنها مباراة لا تقبل القسمة على أثنين، ويلعب الفائز منها مع الفائز من مباراة النصر والشرطة العراقي التي سوف تقام في نفس اليوم.

موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023:

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023:

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية وهي قنوات SSC وبالتحديد قناة SSC1 HD وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

معلق مباراة مباراة الهلال والشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023:

كشفت القنوات الناقلة عن المعلقين عن مباراة وهم عيسى الحربين وجعفر الصليح وسعد يحيي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب :

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

حكم مباراة الهلال والشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023 :

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم قيادة مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية تحكميا إلي المصري أمين عمر، فيما سيتولي الإماراتي عادل النقبي تحكيم مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي والتي سوف تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية