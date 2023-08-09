انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي .. كريستيانو رونالدو يسعي لأول ألقابه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الأربعاء مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مواجهات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”، حيث يسعى العالمي للتتويج بأول لقب في تاريخ البطولة.

وتقام مباراة النصر ضد الشرطة العراقي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية وسط ترقب شديد من الجماهير لـ رفاق كريستيانو رونالدو الراغبة في حصد أول لقب لأسطورة الكرة مع العالمي.

مباراة النصر ضد الشرطة العراقي

وتذاع مباراة النصر ضد الشرطة العراقي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في السعودية

وعلي الجانب الأخر من دور نصف نهائي البطولة العربية يلعب نادي الهلال السعودي ضد الشباب السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء ويواجه الفائز من اللقاء ، الفائز من مباراة النصر والشرطة العراقي في نهائي البطولة العربية

وتأمل الجماهير تتويج كريستيانو رونالدو بأول ألقابة مع النصر السعودي بعد فشله في التتويج بأي لقب الموسم الماضي حيث انتقل الدون للعالمي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصل فريق النصر السعودي الي دور نصف النهائي بعد الفوز علي الرجاء البيضاوي المغربي في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 سجل خلالها كريستيانو رونالدو الهدف الأول فيما تأهل الشرطة العراقي بعد الفوز علي السد القطري بنتيجة 4-2.

مباراة النصر مع الزمالك

وكان فريق النصر السعودي تعادل مع الزمالك بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليحتل رفاق كريستيانو رونالدو المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف الشباب السعودي.

ويستعد نادي النصر لمواجهات بطولة الدوري السعودي التي تنطلق يوم الإثني الموافق 14-8 بمواجهة الإتفاق في الجولة الأولي.