انت الأن تتابع خبر حكام دوري المحترفين .. أسماء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الأربعاء، أسماء حكام مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم ، التي تبدأ الخميس.

ووفقا للاتحاد، سيدير مباراة الوحدات والجليل التي سقام غدا الخميس الحكام: أحمد راضي للساحة، والحكام المساعدون محمود ظاهر، إبراهيم العموش، أسامة حسن.

وسيدير مباراة شباب العقبة والأهلي، الحكام: قيس غوانمة للساحة، والحكام المساعدون: قيس خميس، محمد الحتو، موسى اللحام، اما مباراة السلط والحسين فسيديرها الحكام، محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، هادي أدهم، وبكر هباهبة.

وسيدير مباراة الرمثا والفيصلي الحكام، محمد عرفة للساحة، والحكام المساعدون محمد البكار، أيمن عبيدات، ومراد الزواهرة، فيما سيدير مباراة سحاب وشباب الأردن الحكام، إبراهيم سمارة للساحة، والحكام المساعدون حمزة سعادة، يزن الخزاعلة، ومحمد الكوفحي، ومباراة معان ومغير السرحان كل من أحمد فيصل للساحة، والحكام المساعدين عمرو عجاج، محمد محرم، وصدام عقيل.