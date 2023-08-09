انت الأن تتابع خبر صدمة راموس في ناديه الجديد .. والسعودي تترقب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير الصحف العالمية رغبة سيرخيو راموس لاعب فريق باريس سان جيرمان في العودة للدوري الإسباني من جديد بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو الماضي، وعدم الوصول إلي اتفاق حول التجديد.وأوضحت التقارير أن راموس رفض عدة عروض من الدوري السعودي والتركي خلال الفترة الماضي بآمال العودة إلي فريق إشبيلية الإسباني وهو ناديه السابق وعرف من خلاله الشهرة.

راموس يحدد وجهته

حيث لعب راموس مع قطاع ناشئين إشبيلية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2004 ولعب معهم موسم واحد سجل خلاله هدفين وبعدها انتقل إلي نادي ريال مدريد

ولعب راموس مع نادي ريال مدريد 469 مباراة سجل خلالها 72 هدفا ، وحقق جميع الألقاب الممكنة 5 بطولات من بطولة الدوري الإسباني ومثلهم كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات

ويسعى راموس للعودة لنادي إشبيلية بكل الطرق الممكنة بجان بالتنازل عن جزء كبير من راتبه سواء في ريال مدريد أو باريس سان جيرمان

علي الجانب الأخر أكد خوسيه ماريا رئيس نادي إشبيلية أن راموس ليس ضمن خطط الفريق الخلال الفترة المقبلة

بينما أكد خوسيه لويس المدير الفني لنادي إشبيلية أنه ينتظر راموس لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم الجديد في ظل عدم اقتناعه باللاعبين الحاليين ويرغب في تدعيمات جديدة.

أزمة راموس مع إشبيلية

كما تعيق عودة راموس لنادي إشبيلية، قوانين اللعب المالي النظيف التي تحرك الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية

جدير بالذكر أن راموس رفض عرض مالي من نادي انتر ميامي للانضمام للفريق الأمريكي رفقة زميله السابق لونيل ميسي بجانب رفضه عرض من نادي فلامنجو البرازيلي