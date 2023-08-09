انت الأن تتابع خبر أخبار نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل قيد اللاعبين القدامى في القائمة الأولى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف احمد حسام ميدو عن قيد اللاعبين في القائمة الأولي لنادي الزمالك مساء أمس في أهم، أخبار نادي الزمالك ،اليوم بجانب جلسة أحمد فتوح لتجديد التعاقدوخلال أخبار نادي الزمالك اليوم قام الفارس الأبيض بتسجيل اللاعبين الممتدة تعاقدهم وذلك في القائمة الأولي

وجه أحمد حسام ميدو الشكر لـ حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مساعدته في تسجيل اللاعبين خلال الفترة الأولي من القيد.

أخبار نادي الزمالك اليوم

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لتجديد التعاقد حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل

ورفض أحمد فتوح تجديد التعاقد إلا بعد تنفيذ ثلاث من شروطه أولها أن يتم معاملته كلاعبي الفئة الأولي بتادي الزمالك علي ان يتسلم مقدم تعاقده

كما اشترط أحمد فتوح علي نادي الزمالك الحصول علي كافة المستحقات المتأخره خلال الفترة الماضية قبل الاستمرار مع الابيض خلال الفترة المقبلة.

نادي الزمالك

رفض نادي الزمالك رحيل لاعبيه المقرر الاستغناء عنهم بشكل مجاني بعد قيدهم في القائمة الأولي للاستفادة ماديا من رحيل اللاعبين

ويسمح نادي الزمالك للاعبين بالرحيل إذا كان هناك عرض مغر أو الدخول في صفقة تبادلية بعد حل أزمة القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب المستحقات المتأخرة لـ نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب شيكابالا وأشيمبونج.

ويعاني نادي الزمالك من عدة ازمات بعد قرار رحيل مرتضي منصور عن رئاسة النادي وتخبط أعضاء المجلس حول الاستمرار أو الرحيل عن مناصبهم خلال الفترة الحالية

وخرج شيكابالا مساء أمس للتأكيد عن أن الأزمات التي وقع فيها الزمالك كلها بسبب أخطاء إدارية .