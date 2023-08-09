رابط حجز تذاكر مباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023

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رياض - احمد صلاح - أتاحت البطولة العربية حجز تذاكر مباراة النصر والشرطة ، التي تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك سلمان المقامة حاليا في السعودية.ومن المقرر أن تذاع مباراة النصر السعودي ضد الشرطة العراقي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD الناقل الحصري للمواجهات البطولة العربية للأندية.

حجز تذاكر مباراة النصر والشرطة

ويمكنك حجز تذاكر مباراة النصر والشرطة العراقي والتي تلعب علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز اليوم عبر الرابط هنا

وتسعي الجماهير لـ حجز تذاكر مباراة النصر والشرطة العراقي لرؤية نجمهم الأول كريستيانو رونالدو بآمال تحقيق اللقب الأول لأسطورة كرة القدم في السعودية منذ انتقاله في يناير الماضي

كما تلعب مباراة نصف النهائي الأخري بين الهلال السعودي وشقيقه الشباب السعودية في تمام الساعة التاسعة مساء

وكان نادي النصر السعودي تأهل الي دور نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز علي الرجاء المغربي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفوز علي الاتحاد المنستيري وتعادل مع الشباب السعودي وتعادل مع الزمالك المصري.

مباراة النصر في البطولة العربية

ويسعى نادي النصر لتحقيق الفوز وأملا في تحقيق لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، ومن المقرر إقامة مباراة النهائي يوم السبت 12 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فيما تأهل الشرطة العراقي الي نصف النهائي بعد إقصاء منافسه السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحصل الفائز بلقب البطولة العربية علي 6 مليون دولار فيما يحصل الوصيف علي 2.5 مليون دولار بينما جائزة الأندية في نصف النهائي 200 ألف دولار وربع النهائي 150 ألف دولار ومن دور ربع النهائي 100 ألف دولار ، و 20 ألف دولار للدور التمهيدي