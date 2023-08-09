برشلونة يعلن انتقال ديمبلي إلى باريس

برشلونة يعلن انتقال ديمبلي إلى باريسأعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إتمام صفقة بيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لنادي باريس سان جيرمان.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مدير كرة القدم في البارسا ماتيو أليماني على هامش مباراة بلوجرانا ضد توتنهام في كأس خوان جامبر، الليلة الماضية، قوله: "ديمبلي في طريقه الآن إلى باريس، الصفقة تمت".

وأضاف: "يتبقى فقط التوقيع على كافة الأوراق والمستندات".

ومن المنتظر أن ينتقل الجناح الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما إلى "بي إس جي" مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ويستعد عثمان ديمبلي لتوقيع عقد مدته خمسة مواسم، ليرتبط بالفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وسيرحل ديمبلي عن برشلونة بعد ستة مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل يزيد عن 110 ملايين يورو في صيف 2017.