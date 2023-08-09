انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. وفد منتخب السلة إلى جورجيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المنتخب الوطنيّ لكرة السلة أسماءَ وفده، المتوجّه غدًا نحو جورجيا؛ لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام يتخلله مباريات ودية مع منتخبات جورجيا، وإيران، والذي يأتي في إطار تحضيرات المنتخب الوطنيّ للمشاركة في كأس العالم.

وتضم قائمة الصقور كل من المدير الفني وسام الصوص، ومساعديه محمد حمدان، وعبدالله ابو قورة، ومسؤول الاحصائيات اغناسيو رودريغيز، واخصائيي العلاج حسن برهومة، وسينا دي لوس انجيلوس، ومدرب اللياقة احمد سمير والإداري فراس أبو زهره، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.

فيما يشارك اللاعبون : زيد عبّاس، احمد الدويري، احمد الحمارشه، محمد حسين، فادي ابراهيم، امين ابو حواس، سامي بزيع، مالك كنعان، يوسف ابو وزنه، هاشم عباس، اشرف الهندي، زين النجداوي، احمد حموري، امير عيد، ورونديه جيفرسون.