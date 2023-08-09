اتحاد المصارعة: الإعلام شريك استراتيجي في إنجاح البطولة.

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رياض - احمد صلاح - تتواصل التحضيرات لانطلاق بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عامًا والتي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 14 الى 20 أغسطس (آب) الحالي، والتي ستقام منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. ويراهن الأردن على تقديم نسخة استثنائية من البطولة بالاعتماد على كوادره العاملة في البطولة والخبرات الأردنية التي أصبحت من أهم الخبرات التنظيمية في المنطقة.

وقال أمين سر الاتحاد الأردني للمصارعة الدكتور مظفر العبداللات إن الأردن جاهز لاستضافة الحدث الذي سخر له الاتحاد كل امكانياته وكوادره لإنجاح البطولة وتحقيق كل المتطلبات الدولية وفق معايير الاتحاد الدولي للمصارعة.

وأضاف العبداللات أنّ الاتحاد يسعى لتحقيق بطولة استثنائية لذلك وفورنا الكوادر المطلوبة، فضلًا عن أنّه شكّل كل اللجان لخدمة البطولة منها ما سيعمل في الاطار الفني من الحكام والمدربين الى جانب اللجان التي ستعمل لوجستيًا لترتيب خدمات الاستقبال للوفود والتنقلات وكل الخدمات المتعلقة في البطولة الى جانب اللجنة الأمنية التي تعمل معنا في مسار واحد لتأمين كل ما يلزم من خدمات أمنية للبطولة داخل وخارج الصالة الى جانب البوابات والمدرجات.

وبين أنه جرى أيضًا تشكيل لجنة إعلامية بالتنسيق مع الاتحاد الأردني للإعلام الرياضيّ بهدف نشر أخبار البطولة داخل وخارج الأردن؛ لقناعة الاتحاد أنّ الإعلام شريك استراتيجي في إنجاح البطولة.

وأشار الى أن استضافة بطولة بهذا الحجم له الكثير من المتطلبات والتي يعمل اتحاد المصارعة لتوفيرها، خاصّة وأنّ نجاح البطولة سينعكس على مستقبل اللعبة بكل أركانها من لاعبين أو مدربين أو حكام وإداريين ما يسهم في رفع مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين فيها .