انت الأن تتابع خبر إقبال كبير على قمصان الأندية السعودية في المغرب .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتقال عدد من نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بينزيما إلى الأندية السعوديّة، وجدت قمصان الأندية السعوديّة خاصّة (النصر السّعوديّ، والاتّحاد السّعودي) طريقها إلى الأسواق المغربيّة جنبًا إلى جنب مع قمصانِ (أسود الأطلس) الذين حقّقوا نجاحًا تاريخيًا في كأس العالم، مونديال قطر، 2022.

ليسَ فقط انتقال النّجوم العالميين إلى الدوري السعوديّ هو السّبب، بل إنّ عددًا من اللاعبين المغاربة يلعبون أيضًا في الدوريّ السعودي (مثل عبد الرزاق حمد الله الذي يلعب حتّى الآن مع الاتّحاد)، وعدد من اللاعبين المغاربة مرشّح بقوّة للانضمام للأندية السّعوديّة. لهذا؛ يتابع المغاربة باهتمام التّطورات الكرويّة والعروض التي تقدمها الأندية السعوديّة للاعبين.

وقال لحسن لمراسل السّوسنة من مدينة شفشاون المغربية: إن قمصان الأندية السعودية تشهد إقبالًا كبيرًا عليها، خاصّة من فئة الشّباب. مضيفًا أنّ هذا الإقبال جاء بعد دخول النجوم العالميين إلى الدوري السعوديّ.

فيما أشارت فاطمة الزهراء، أنّ عشقها للبرتغالي رونالدو دفعها لشراء قميص نادي النصر السعوديّ. مؤكدة في حديثها مع السّوسنة أنّها أصبحت تتابع الدوري السعودي.

لا شكَّ أنّ السعوديّة استطاعت وبقوّة أن تحقق نجاحاتٍ عالميّة، وأن تضع بصمتها في ساحة السّاحرة المستديرة، ولا تزال تبذل كلّ جهودها ضمن خطّة المملكة 2030، لتغدو السعوديّة منارةً ووجهة عالميّة للفن والثقافة والسياسة والرياضة.