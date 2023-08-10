انت الأن تتابع خبر ميدو في رسالة لـ مرتضى منصور : الزمالك مش ناقص مشاكل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النهار، رسالة إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي وذلك بعد خلال الأول مع محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض.وكانت أزمة قد نشبت بين مرتضى منصور ومحمود شيكابالا، بهد أن اتهم منصور قائد فريق الزمالك بأنه السبب في تمرد لاعبي الريق من أجل الحصول على مستحقاتهم، ليقوم شيكابالا بإصدار بيان للرد على اتهامات مرتضى منصور ( طالع التفاصيل من هنا).

وقال ميدو في برنامجه التلفزيون، أن الزمالك يعاني من مشاكل مثيرة في الفترة الأخرة وهو فى غنى عن أزمة جديدة بين مرتضى منصور وشيكابالا قائد الفريق.

ميدو يعلق على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن توقيت هجوم منصور على شيكابالا غير مناسب بالمرة وشدد أن البعض حاول استغلال الأزمة وهناك شياطين حول الثنائي يريدان إشعال الخلاف.

وطلب ميدو من رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، بالكف عن الأزمات، لأن النادي لديه ما يكفيه من المشاكل ويمر بأوقات صعبة ويحتاج للهدوء لحل أزماته.

رسالة من ميدو لرئيس نادي الزمالك: شيكابالا لا يستحق الهجوم عليه

وعن أزمة عدم سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انضمام شيكابالا للزمالك، أكد ميدو أن قائد الفريق الأبيض ليس مذنبا في تأخر سداد مستحقات صفقة انتقاله قادما من النادي البرتغالي عام 2015.

وكشف نجم الزمالك السابق، أنه كان شاهدا على هذه الصفقة، لأنه وقتها كان مدربا لفريق الإسماعيلي وحاول ضم شيكابالا، معارا من لشبونة للدراويش مع بند لإعادة البيع.

كما أكد أن شيكابالا لم يتسول العودة للزمالك بل بالعكس مرتضى منصور من طلب التعاقد مع اللاعب وتمسك بالصفقة وقرر بعدها إعارته للإسماعيلي.

كما طلب ميدو من شيكابالا ، الهدوء وعدم الرد فى مثل هذه الظروف احتراماً للوضعية الموجود بها نادى الزمالك.