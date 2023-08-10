انت الأن تتابع خبر مرتضى منصور لـ شيكابالا: بص على سيد عبد الحفيظ وركز في الملعب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطرق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، للحديث عن أزمته الأخيرة مع محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، بعد أن اشتعلت الأمور بينهم.كان منصور قد اتهم شيكابالا بقيادته لتمرد لاعبي الزمالك للحصول على مستحقاتهم المتأخرة مما دفع بالأخير لإصدار بيان لنفي ما زعمه رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي.

مرتضى منصور وحديثه عن شيكابالا

وفي بداية حديثه عن الأزمة بينه وبين شيكابالا، قال مرتضى منصور أنه أكثر واحد داعم لنجم الزمالك، وأن اللاعب ليس سبب في أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة.

وأوضح منصور أن الأزمة ممدوح عباس ، رئيس النادي الأسبق بسبب قيامه بالحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وطلب منصور من قائد الزمالك، أن يركز في الملعب فقط ويبتعد عن المشادات وأن لا يتشاجر مع أحد من أجل أحد أخر.

وأكد مرتضى منصور حبه لـ شيكابالا على المستوى الشخصي،وأن اللاعب ليس هو السبب في إيقاف قيد الزمالك حتى لا يعتقد البعض أنه يملك موقفًا ضد اللاعب.

وشدد منصور على أنه من قام بإعادة شيكابالا للملاعب من جديد، بعد تجربته مع النادي الإسماعيلي وأنه جهز له مؤتمر صحفي كبير لكن اللاعب لم يحضر وهرب لفيلته الموجوده في الساحل الشمالي بعد أن أخذ مفتاحها من أمير مرتضى.

وطلب مرتضى منصور من شيكابالا أن يأخذ العبرة من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، والذي دخل في “خناقات” معه من أجل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وفجأة وجه له الخطيب الشكر..

وأتبع مرتضى أنه طلب من نجوم الزمالك، أيمن يونس وفاروق جعفر وحسن شحاتة وشيكابالا، التحدث مع ممدوح عباس من أجل أن يرفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.