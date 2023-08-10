انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 .. رابط حجز التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن فريقي الهلال والنصر من الحصول إلي المباراة النهائية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز في المباراتين التي جمعتهما بكلاً من الشباب السعودي والشرطة العراقي مساء أمس الأربعاء.

الهلال والنصر :

وتأهل الهلال السعودي إلي نهائي البطولة العربية بعد الفوز بثلاثية على نظيره الشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث أحرز الأهداف كلا من محمد كنو في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم سجل مالكوم دي أوليفيرا قيقة الثالثة من الوقت البدل من ضائع ، أما ثالث الأهداف فجاء عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني وسجل الشباب هدفه الوحيد عن طريق جوستافو كويلار في الدقيقة السادسة والخمسون من الشوط الثاني، أما النصر السعودي فتغلب على الشرطة العراقي سجله النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو في الدقيقة الخامسة والسبعون عن عمر اللقاء، مما يجعله يتصدر هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023:

تقام المباراة يوم السبت القادم الموافق 12 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023:

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية وهي قنوات SSC وبالتحديد قناة SSC1 HD وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

ربط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر :

1- الدخول إلي موقع تكت مكس عن طريق الضغط هنا.

2- القيام بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة اسم المستخدمة وكلمة السر.

3- اختار نوع التذكرة والدرجة التي ترغب في حجزها.

4- إتمام إجراءات السداد أونلاين.