بيرنلي يدعم صفوفه بالنرويجي برجه

بيرنلي يدعم صفوفه بالنرويجي برجهأعلن بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انتقال النرويجي ساندر برجه إلى صفوفه قادمًا من شيفيلد يونايتد بعقد يمتد لأربع سنوات.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال برجه إلى بيرنلي الذي أصبح ثامن لاعب ينضم إلى فريق المدرب فينسن كومباني بعد العودة لدوري الأضواء.

وانضم برجه إلى شيفيلد من جنك البلجيكي عام 2020 بينما وافق النادي الذي يتخذ من يوركشاير مقرًا له على عرض بيرنلي.