انت الأن تتابع خبر ميونيخ تتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين من توتنهام، مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو، بعد مفاوضات طويلة، استمرت لأسابيع.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة؛ نظرًا لأنّ رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هدّاف النادي التاريخي، علمًا أنّ عقد هاري كين ينتهي في يونيو 2024 يستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وأعلن موقع (ذي أتلتيك) البريطاني الرياضي عن الصفقة بين الناديين أولًا، مشيرًا إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو.



وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي. فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفًا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.



