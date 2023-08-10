انت الأن تتابع خبر إصابة تبعد حارس ريال مدريد عن الدوري الإسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض ريال مدريد لضربة قوية عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس. وقال النادي إنّ الحارس البلجيكي البالغ من العمر 31 عامًا سيغيب لفترة طويلة وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وأضاف أنّه بعد الفحوصات التي أجريت للاعب تيبو كورتوا، شُخّصت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وسيحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين (24 عامًا) الذي خاض 17 مباراة فقط منذ وصوله إلى النادي، بالتزامن مع انضمام كورتوا، منها 12 الموسم الماضي في مختلف المسابقات، واهتزت شباكه 13 مرة.