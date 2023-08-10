انت الأن تتابع خبر استقالات في مجلس إدارة الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات خالد العبسي، حاتم أبو معيليش، غصاب خليل، مخلد الكوز ووليد السعودي استقالتهم من الهيئة الإدارية، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي الاستقالة بعد أن قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المشاركة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، والذي سيجمعه بنادي شباب أهلي الإماراتي، يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.

وكانت إدارة الوحدات قد ترددت بشأن خوض المباراة بسبب ضم النادي الإماراتي للاعب "مؤنس دبور" الذي يحمل جنسية كيان الاحتلال الإسرائيليّ، وهو من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بالإضافة لخوض الفريق الإماراتي لمباراة ودية مع أحد أندية الاحتلال الإسرائيليّ.

ويخوض الوحدات مباراة الملحق بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من كأس الأردن، حيث سيتأهل لمواجهة النصر السعودي في حال تحقيق الفوز، بينما سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي في حالة الخسارة.