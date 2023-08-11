انت الأن تتابع خبر بسبب الصفقات الأوروبية.. الدوري السعودي للمحترفين يسحوذ على اهتمام القنوات العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح الدوري السعودي في جذب الاهتمام العالمي بعد عقده عدد كبير من الصفقات الأوروبية علي رأسها كريستيانو رونالدو، الذي انضم لفريق النصر السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزيوقام الدوري السعودي بتقديم أنديته بشكل جديد وسط عمالقة الرياضة الأوروبية، بعد خطف عدد كبير من اللاعبين المميزين عالميًا مثل ساديو ماني وكريم بنزيما وكانتي وميندي وغيرهم، ومازال في الإمكان الحصول علي صفقات جديدة مثل راموس بعد فشل مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

صفقات الدوري السعودي

وبدأ الدوري السعودي في كسب أرباح الصفقات الجديدة بعدما تم الإعلان عن مجموعة صفقات من مناطق مختلفة حول العالم لبث مباريات الدوري السعودي

وتزداد قيمة إيرادات الدوري السعودي الموسم الجديد بأربعة أضعاف عن الموسم السابق في إيرادات حقوق البث

ونجح الدوري السعودي في الموسم الماضي في جمع 710 الآف دولار من إجراء بيع البث لـ 28 صفقة دولية

وبدأت المنافسه بالفعل بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ، حيث أشارت التقارير الصحفية العالمية أن علي الرغم من زيادة مدخلات دوري روشن فإن هناك زيادة أيضا للبريميرليج قد تصل لـ 4 مليارات دولار في حقوق البث.

نجاح الدوري السعودي

ومن بين صفقات البث نجح الدوري السعودي في الاتفاق مع شركة البث الرياضي دازن لعرض الألعاب في عدة مناطق بقيمة 500 ألف دولار سنويا وإجراء صفقة مع شركة فوكس سبورتس التي ستنقل المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية

يأتي ذلك بعد قرار السعودية بإستحواذ الصندوق السيادي السعودي علي حصص أربعة أندية بجانب استحواذ شركة أرامكو للنفاط علي ناد اخر ، ويدير صندوق الثروة السعودي ما يقارب من 800 مليار دولار