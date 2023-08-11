موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بين الهلال والنصر

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رياض - احمد صلاح - أجري الاتحاد العربي لكرة القدم تغييرا علي موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ،والمقرر إقامته بين الغريمين النصر والهلال يوم السبت المقبلووفق الموعد الجديد لـ نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بين النصر والهلال، فإنه تقرر إقامة نهائي البطولة العربية يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية بدلا من إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء

ويقام نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال علي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ومن المقرر أن يذاع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عبر قناة ssc الناقل الحصري لمواجهات البطولة العربية للموسم الجاري.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

وكان فريق النصر السعودي تأهل إلي نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الفوز علي الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد في نصف النهائي بينما تأهل الهلال بعد الفوز علي مواطنه الشباب بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية

مشوار الهلال والنصر

بدأ الهلال مشواره بالتعادل مع أهلي طرابلس سلبيا وبعدها الهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 3-2 وبعدها الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتأهل الزعيم لدور ربع النهائي ويحقق الفوز علي الاتحاد بنتيجة 3-1 ثم الفوز علي الشباب بنتيجة 3-1 في نصف النهائي

أما فريق النصر السعودي فقد تأهل نهائي كأس الملك سلمان للأنديه الأبطال بعد إحتلاله المركز الثاني في المجموعة بالفوز علي الاتحاد المنستيري وتعادل مع الشباب والزمالك وفوز علي الرجاء المغربي في ربع النهائي بنتيجة 3-1 ثم فوز علي الشرطة العراقي بنتيجة 1-0