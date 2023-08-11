رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023

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رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار الجماهير في الوطن العربي نحو مباراة الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ” نهائي البطولة العربية :”

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر علي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أجري تعديلا علي موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ليقام في تمام الساعة السادسة مساء بدلا من التاسعة مساء يوم السبت المقبل

مباراة الهلال والنصر

كما تذاع مباراة الهلال والنصر عبر الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية الأبطال قناة ssc السعودية

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية حضور جماهير كبير خصوصا وأن اللقاء بين غريمي الكرة السعودية وعلي الأراضي السعودية

ويمكن للجماهير حضور مباراة الهلال والنصر من الملعب عن طريق حجز تذكرة من الموقع الرسمي للإتحاد العربي من خلال الرابط التالي مباراة الهلال والنصر هنـــــــــــــا

ويحصل الفائز من مباراة الهلال والنصر علي مبلغ 6 ملايين دولار للمتوج بلقب البطولة العربية للأندية الأبطال فيما يحصل الخاسر علي 2.5 مليون دولار.

مشوار الهلال والنصر

وكان نادي النصر تأهل الي نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال بعد الفوز علي الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد جاء بأقدام كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في حين تأهل الهلال بعد الفوز علي الشباب السعودي بنتيجة ثلاثة أهدا مقابل هدف في نصف نهائي البطولة العربية.

جدير بالذكر أن نادي النصر أقصي الزمالك من البطولة العربية للأندية الأبطال بعد التعادل بهدف لكل منهما حيث سجل للفارس الأبيض زيزو من ضربة جزاء في حين سجل للعالمي كريستيانو رونالدو برأسية رائعة خرج علي إثرها ممثل مصر الوحيد من البطولة بإحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب .