انت الأن تتابع خبر بعد صراعات طويلة.. هاري كين في طريقه إلى بايرن ميونيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم اللاعب هاري كين، خلال الساعات القليلة الماضية، قائمة الترند بسبب تردد الأنباء عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ بعد الوصل إلى اتفاق مع توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، وخلال موقع عرب فايف سنتعرف على كافة التفاصيل.

هاري كين في طريقه إلى بايرن ميونيخالآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي يبحثون عن تفاصيل التي تخص انتقال اللاعب هاري كين إلى بايرن ميونيخ، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، وذلك وفقًا للتقارير الصحفية المختلفة.

كشفت صحيفة “ذا أثلتيك بريطانيا”، عن أن توتنهام وافقت على عرض مقدم من نادي بايرن ميونج الذي يزيد عن مليون يورو (86.4 مليون جنيه إسترليني).

وأفادت الصحيفة بأن بايرن ميونج سوف يقدم راتبًا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني لكل موسم؛ أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويعتبر هذا الراتب ضعف ما يتقاضاه الآن.

وذكرت الصحيفة بأن بايرن ميونيخ قدم عقد إلى اللاعب هاري كين مدته 4 سنوات، مُشيرة إلى أنّه يتعين على كين الآن تقرير ما إذا كان سينتقل إلى النادي البافاري من عدمه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النادي الألماني كان وقد سبق له تقديم 3 عروض كان أخرها العرض الذي تخطى 100 مليون يورو إلا أن توتنهام رفض هذا العرض، لكن هذا المرة الأمر والقرار في يد اللاعب هاري كين.

وأضافت الصحيفة: “هناك شكوك حول قبول هاري كين العرض المقدم من بايرن ميونخ، خاصة مع معلومات استمتاعه بالتدريب تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوغلو، الذي يتبنى أسلوبًا هجوميًا وتوسعيًا أكثر بكثير مما فعله سلفه أنطونيو كونتي خلال الموسمين السابقين”.

أبرز معلومات عن هاري كين

– الاسم الكامل: هاري إدوارد كين Harry Edward Kane

– الوظائف: لاعب كرة قدم

– تاريخ الميلاد: 28 يوليو 1993

– الجنسية: بريطانية

– مكان الولادة: إنجلترا

– البرج: الأسد

– تفوق هاري على تيدي شيرينغهام بتسجيله 97 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

– مشجعٌ قديمٌ هو وأفراد عائلته لنادي توتنهام.

-الأندية التي لعب معها، وهي نادي توتنهام هوتسبير 2009- حتى الوقت الحالي، ونادي ليتون أورينت (على سبيل الإعارة من توتنهام) 2011، ونادي ميلوول عام (على سبيل الإعارة من توتنهام) 2012، ونادي نورويتش سيتي (على سبيل الإعارة من توتنهام) 2012-2013، ونادي ليستر سيتي عام (على سبيل الإعارة من توتنهام) 2013، ومنتخب إنجلترا 2015- حتى الوقت الحالي (كما شارك مع منتخب إنجلترا تحت 17 سنة وتحت 19 سنة وتحت 20 سن وتحت 21).

– وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية عام 2019.

– جائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم: 2020–21.

– لاعب العام من مشجعي رابطة اللاعبين المحترفين موسم: 2016–17.

– لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم عام: 2017.

– لاعب العام في إنجلترا مرتين في عامي: 2017، 2018.

– جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات في المواسم: 2015–16، 2016–17، 2020–21.

– فريق العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات في المواسم: 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2020–21.

– أفضل لاعب شاب في نادي ميلوول موسم: 2011–12.