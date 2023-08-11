انت الأن تتابع خبر فوز تاريخي لسيدات إسبانيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت سيدات إسبانيا من تحقيق فوز ثمين على هولندا وصيفة النسخة الماضية ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى دوري نصف نهائي مونديال السيدات لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد في مدينة ويلينغتون النيوزيلندية.

وحققت سيدات إسبانيا الفوز التاريخي بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو، بعدما كان التعادل سائدًا عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1).

وقالت بارالويلو البالغة من العمر 19 عامًا "إنه أمر مهم لنا جميعًا. لقد فعلناها. قاتلنا حتى النهاية. آمنّا بأنفسنا ". من جهته قال مدرب إسبانيا، خورخي فيلدا: "نواصل صنع التاريخ. كانت مباراة أصعب مما كان يمكن يُفترض أن تكون عليه".

ومن جهة ثانية، تأهل المنتخب السويدي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات بعد الفوز على نظيره الياباني 2 - 1، ليلتحق بالمنتخب الإسباني.