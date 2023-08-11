وست هام يتعاقد مع المكسيكي ألفاريز

وست هام يتعاقد مع المكسيكي ألفاريزتعاقد نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي المكسيكي إيدسون ألفاريز.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية أنه تم التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي صاحب الـ 25 عاماً لمدة خمسة أعوام، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ودافع ألفاريز عن قميص منتخب بلاده في 69 مباراة دولية وقاده للفوز بكأس كونكاكاف الذهبية عامي 2019 و2023، كما شارك في صفوفه في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.