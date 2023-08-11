انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي .. إليكم قائمة القنوات المفتوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري عندما يحصل ضيفاً على بيرنلي في الجولة الولي من بطولة البريميرليج لموسم 2023-20234 .

مانشستر سيتي وبيرنلي:

ويدخل لاعبو مانشستر سيتي مباراة بيرنلي، والتي سوف تقام على أرضية معلب تيرف مور، حيث يقوم المباراة تحكيماً كريج باوسون ويساعده كلا من سيمون بينيت وستيف ميريديث والحكم الرابع غراهام سكوت، أما في غرفة الفار فيتواجد كلا من الحكم مايكل أوليفير ومساعده ستيوارت بارت.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي :

تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بتعليق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل أحداث هذا اللقاء وهي Setanta Sports 1 Eurasia HD وSky Sports Main Event UK وDiema Sport 2 HD وDigi Sport 2 HD Romania وSuperSport HD 2 alb وArena Sport 1 HD Croatia وM4 Sport HD Hungary وEleven Sports 1 HD portugal.

ترددت القنوات الناقلة لمباراة سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.