انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أغسطس والقنوات الناقلة.. بيرنلي يواجه مان سيتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 في كل البطولات بكافة أنحاء العالم، وأيضاً تقدم القنوات الناقلة لكل هذه المباريات، وتقدم العديد من البطولات الخاصة بالدوري الذي يوجد في كافة أنحاء العالم، ومن أهمها الدوري السعودي لكل المحترفين، وتبث الكثير من اللقاءات الخاصة بمسابقات الدوري في كلاً من إنجلترا واسبانيا وإيطاليا وغيرها من اللقاءات الأخرى.

مباريات اليوموتقدم مباريات اليوم الجمعة المختلفة ويريد متابعتها كل عشاق الساحرة المستديرة، وهي تشمل على الكثير من المسابقات والمباريات ومن أهمها لقاء بيرنلي أمام مانشستر سيتي ضمن افتتاح الدوري الإنجليزي، وتقدم العديد من المباريات الهامة بالدوري الإسباني إهما إشبيلية وفالنسيا.

جدول مباريات اليوم

ويضم جدول مباريات اليوم الكثير من المباريات الهامة التي يريد أن يشاهدها الجميع، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها عدد كبير ممن يريدون متابعة كل اللقاءات المهمة، والساحرة المستديرة عليها الكثير من المباريات الأساسية التي تحصل على نسب مشاهدة عالية في كل الأوقات.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

إسبانيا X هولندا – الساعة 4 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

اليابان X السويد – الساعة 10.30 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور X أنطاليا سبور – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X رايو فاليكانو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

إشبيلية X فالنسيا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X ليل – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي X الحزم – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD