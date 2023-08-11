انت الأن تتابع خبر رجع تاني.. أشرف بن شرقي يعود للدوري المصري من بوابة بيراميدز برقم خيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن النادي الذي انتقل إليها النجم المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي، خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو جديد.

بن شرقي يعود للدوري المصري

أعلن الإعلامي محمد شبانة، خلال برنامجه بوكس تو بوكس، عن انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي.

وأفاد شبانة بأن بن شرقي سوف يتواجد في مقر نادي بيراميدز يوم الأربعاء المقبل من أجل تصوير برومو تقديمه للجمهور.

راتب بن شرقي في بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن راتب أشرف بن شرقي في بيراميدز سيحصل على 6 ملايين دولار (أي ما يعادل 185 مليون جنيه مصري) من بيراميدز خلال 3 مواسم، و50 % مقدم تعاقد أول موسم.

أرقام بن شرقي مع الزمالك

وكان قد غادر النجم المغربي أشرف بن شرقي نادي الزمالك الصيف الماضي بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي، إليكم أرقام بن شرقي مع الزمالك:

– شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاءات

– بن شرقي انضم إلى القلعة البيضاء في عام 2019 قادما من الهلال السعودي

– سجل بن شرقي مع الزمالك 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

– حقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.