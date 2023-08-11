انت الأن تتابع خبر الحسين يفوز على السلط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق الحسين إربد على فريق السلط بثلاثية نظيفة ، الجمعة ، ضمن المباريات التي تقام ضمن دوري المحترفين لكرة القدم .

حيث جرت المباراة التي جمعت نادي الحسين إربد مع نظيره السلط في ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لحساب الاسبوع الثاني من دوري المحترفين بكرة القدم.

وافتتح مصعب اللحام التسجيل للحسين في الدقيقة السابعة من المباراة بتسديدة قوية استقرت في شباك السلط معلنا الهدف الاول لفريقه لينتهي الشوط الاول بتقدمه.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، قاد منذر ابو عمارة هجمة مرتدة وسريعة، ليتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة (61).

وفي الدقيقة (76)، نجح محمود مرضي في تعزيز النتيجة بالهدف الثالث للحسين، حين سدد كرة قوية عجز حارس السلط في التصدي لها.

ورفع الحسين رصيده الى (6 نقاط) متقدماً لمنطقة الصدارة، في حين بقي السلط خالياً من النقاط بدون اي انتصار.