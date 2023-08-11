الفيصلي يفوز على الرمثا

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رياض - احمد صلاح - حقق نادي الفيصلي الفوز على نظيره نادي الرمثا ، بهدف نظيف ، في مباراة جمعتهما ضمن دوري المحترفين لكرة القدم .



حيث فاز فريق الفيصلي مساء الجمعة، بهدف مقابل لا شيء على مضيفه فريق الرمثا في لقائهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأردني للمحترفين وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الفيصلي الى 6 نقاط بعد فوزه الأول على نادي السلط ، فيما تتجمد نقاط نادي الرمثا عند 3 نقاط بعد فوزه على فريق سما السرحان.



وأقيمت المباراة على ملعب الحسن في مدينة إربد.