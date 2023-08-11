انت الأن تتابع خبر بمقابل 185 مليون جنيه.. بن شرقي يعود للدوري المصري من خلال هذا النادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقل النجم المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي لنادي بيراميدز،اليوم الجمعة، بعد إنهاء تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي في الموسم الصيفي الجديد 2024 .

وتصدر أشرف بن شرقي محركات البحث، بعد إنتقاله إلي بيراميدز كما قام بتصوير البرومو الخاص به بعد حسم الصفقة التي بلغت ملايين الجنيهات من أجل إنضمام أشرف بن شرقي.

اشرف بن شرقي

وأصبحت صفقة أشرف بن شرقي حديث الوسط الكروي عقب رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي وإنتقاله إلي صفوف نادي بيراميدز ليحسم مقعده، ووصلت قيمة الصفقة إلي مبلغ 6 مليون دولار هي قيمة إنتقال بن شرقي إلي نادي بيراميدز.

وقام أشرف بن شرقي بالفعل في تصوير البرومو الخاص بتواجده في صفوف فريق بيراميدز حيث مضي عقد لمدة 3 مواسم كاملة،وحصل بن شرقي علي 50% من قيمة تعاقده للموسم الأول مع النادي الجديد.

بن شرقي في نادي بيراميدز

وأعلن الإعلامي والكاتب الصحفي محمد شبانة خبر إنتقال أشرف بن شرقي لنادي بيراميدز بعد فشل إنضمامه إلي نادي الزمالك جراء الأزمات المالية التي تلاحق النادي حاليا، بالإضافة إلي عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية والمدرب الفني أيضا.

ولفت ” شبانة” إلي أن بن شرقي قام بالفعل بإنهاء تعاقده مع الجزيرة الإماراتي ثم قام وكيله بالحصول على عقد جيد مع نادي بيراميدز بقيمة وصلت إلي 185 مليون جنيه مصري.

وأكد أن أشرف بن شرقي بذلك سيخوض مبارايات الدوري المصري مع نادي بيراميدز لينضم إلي اللاعب رمضان صبحي الذي يبقي حتى الأن داخل أروقة النادي.

وكان قد انضم بن شرقي عام 2019 إلي نادي الزمالك بعد إنفصاله عن نادي الهلال السعودي وحقق أرقاما جيدة سجل نحو 41 هدف وشارك فيما يقرب من 106 لقاء مع النادي،