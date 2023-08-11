انت الأن تتابع خبر تشكيل محمد صلاح الرسمي في الفانتازي .. هؤلاء اساسيين والملك الكابتن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال تصريحاته على الموقع الرسمي لفانتازي على موقع التغريدات الشهير “تويتر”، بأنه حقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي، كما كشف عن أكثر اللاعبين اختياراً في تشكيلة بفاتتازي الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح عن فانتازي البريميرليج، قائلا:” أنا أحقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي، لذا طبيعي أن يكون سعري غالي، أريدكم تخفيضه لأن الجميع يريدونني في تشكيلتهم”.

محمد صلاح: أضع شارة القيادة على نفسي طوال الموسموأضاف “صلاح”: أختار نفسي في فريقي بالفانتازي وأضع شارة القيادة على نفسي طوال الموسم في كل الأوقات ولا أنزعها.

وأشار: ” أنا، وأليسون وما بين روبرتسون وألكسندر أرنولد، هذا هو فريقي عمومًا، أنا لا أقصد الاختيار من ليفربول فقط، بل هؤلاء اختياراتي على مستوى البطولة بالكامل، فأنا وأليسون دائما في الفريق وأحيانا أختار روبرتسون وأحيانا أرنولد”.

موعد مباراة ليفربول و تشيلسي

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيرة فريق تشيلسي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك يوم الأحد المقبل 13 أغسطس 2023، وتكون موعد المباراة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.