انت الأن تتابع خبر واقعة تزوير| سر خطير وراء إقالة سيد عبدالحفيظ من الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت أزمة رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد سنوات طويلة قضاها في المنصب وحقق خلالها بطولات عدة أهما بطولة دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات .وفي ظل التزام سيد عبدالحفيظ الصمت في أزمته مع النادي الأهلي وعدم توضيح سبب رحيله عن منصب مدير الكرة وهو في قمة نجاحه مع الفريق الأول.

إقالة سيد عبدالحفيظ بالثلاثة

وتمت إقالة سيد عبدالحفيظ ثلاث مرات من منصبة أولها في 2014 وتم تعيين وائل جمعة بدلا منه وتكرر الأمر مرة أخري في عام 2018 حينما تم تعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة وعاد رحيل سيد عبدالحفيظ للمرة الثالثة وتم تعيين خالد بيبو مديرا للكرة بدلا منه

ويعود سبب رحيل سيد عبدالحفيظ وإقالته من منصبة بسبب واقعة تزوير تورط فيها مدير الكرة وأستغلها حسام غالي ليقوي موقفه برحيل عبدالحفيظ عن منصبة

وتسبب عامل في إقالة سيد عبدالحفيظ عن منصبة بعد تزويره لتوقيعه علي بعض المكاتبات وحينما تم اكتشاف التزوير وتوقيع عقوبات علي العامل.

صراع سيد عبدالحفيظ وحسام غالي

تسببت إصابة أكرم توفيق في أزمة بين سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي بسبب تأخر التوقيعات علي الشيكات الخاصة بسفر اللاعب إلي قطر لاستكمال علاجه

وتدخل حسام غالي بدعم موقف خالد مرتجي أمين الصندوق ضد سيد عبدالحفيظ وزادت حدة الخلافات بعد رفض أمين الصندوق التعاقد مع مهاجم أجنبي لعدم وجود سيولة مالية

خلافات سيد عبدالحفيظ مع حسام غالي لم تكن الأولي من نوعها حيث حدثت أكثر من مرة بسبب تدخل عضو مجلس الإدارة في بعض الشئون الإدارية للفريق الأول وهو ما رفضه مدير الكرة أكثر من مرة حتي تقدم بإستقالته في مارس الماضي وتم رفضها ليتواصل الصراع بينهما.

تدخلت لجنة التخطيط في الصراع القائم بين مدير الكرة وحسام غالي ووقفت إلي جوار عضو مجلس الإدارة ليخرج القرار الأخير برحيله مما سبب صدمة كبيرة لـ سيد عبدالحفيظ حيث لم يتم إحترام مكانته وإنجازاته وتمت إقالة بشكل مفاجئ.