انت الأن تتابع خبر إفتتاح الدوري الإنجليزي | هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز علي بيرنلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي مانشستر سيتي الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب تيرف مور في إفتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023 -2024 .وسجل إيرلينج هالاند هدفين في الشوط الأول من المباراة لصالح فريق مانشستر سيتي في شباك بيرنلي في الدقيقة 4 والدقيقة 36 من عمر المباراة.

تفاصيلي مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبين الشوطيين وجه بيب جوارديولا كلاما حادا لـ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي دون معرفة سبب الحديث بهذا الشكل علي الرغم من تسجيل اللاعب هدفين في نصف المباراة ليرد عليه اللاعب بنفس الطريق وزادت حدة النقاش ، وقام بيب جوارديولا بإبعاد احدي الكاميرات عنه أثناء حديثة مع هالاند

وفي الشوط الثاني سجل هيرنانديز الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي أمام بيرنلي

كما شهدت مباراة بيرنلي أمام مانشستر سيتي إصابة كيفين دي بروين لاعب السيتي وخرج في الدقيقة 24 من عمر المباراة

وحصد مانشستر سيت يأول ثلاث نقاط أمام بيرنلي في صراع الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإنجليزي

وسدد مانشستر سيتي 18 كرة فقط 8 منهم شكلوا خطورة علي بيرنلي الذي أكتفي بهجمة واحده فقط طوال المباراة.

هالاند يسجل في بيرنلي

استحوذ فريق مانشستر سيتي علي الكرة بنسبة وصلت لـ 66 % مقابل 34 % لصالح بيرنلي.

ووصل هالاند لهدفه الشخصي رقم 100 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل النرويجي أمام 35 فريقًا من أصل 40 واجههم رفقة بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في منافسات الدوري المحلي.

بينما تظل شباك ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبرايتون وإنتر ميلان الإيطالي وآرسنال دون أن يسجل فيهم هالاند أهدف.