لايبزيغ يتوج بكأس السوبر الألماني

لايبزيغ يتوج بكأس السوبر الألمانيتوج لايبزيغ بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-صفر على مضيفه بايرن ميونخ في الظهور الأول للمهاجم هاري كين يوم السبت.

وبعد ساعات من انتقاله إلى بايرن في صفقة قياسية للدوري الألماني قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو جلس كين على مقاعد البدلاء ليشاهد تأخر فريقه مبكرا.

واحتاج أولمو إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل من مدى قريب في مرمى زفين أولرايش.

وعزز اللاعب الإسباني من تفوق لايبزيغ، بطل كأس ألمانيا، بعدما راوغ اثنين من اللاعبين بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ليسدد من بين قدمي أولرايش قبل دقيقة واحدة من الاستراحة. وشارك كين بدلا من ماتيس تيل في الدقيقة 64.

وبعد ذلك بأربع دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على البديل المغربي نصير مزراوي نفذها أولمو بنجاح.

ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري عندما يحل ضيفا على فيردر بريمن يوم الجمعة المقبل.