انت الأن تتابع خبر النتائج الأولية لدوري المحترفين .. من المتصدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت منافسات الاسبوع الثاني من دوري المحترفين لكرة القدم بتصدر فريقي الحسين إربد والفيصلي القائمة.

وحقق الحسين فوزا على السلط 3-0، عن طريق مصعب اللحام في الدقيقة 8، منذر أبو عمارة د. 62، ومحمود مرضي د. 77، فيما تغلب الفيصلي على الرمثا بهدف نظيف أحرزه مهند خير الله د. 68.

وتعادل الوحدات مع ضيفه الجليل 2-2، وسجل للوحدات مهند أبو طه د. 18، والمحترف بيرنارد هنري د. 37، فيما أحرز هدفي الجليل محمد العدوان د. 69، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر بالخطأ في مرمى فريقه د. 90+2.

وتغلب شباب العقبة على ضيفه الأهلي 2-1، عن طريق كريستيان فارجاس في الدقيق 47 وفرج المزينة د. 54، فيما أحرز فيفان أسي د. 73 هدف الضيوف.

وفاز سحاب على شباب الأردن بهدف نظيف حمل إمضاء أحمد العيساوي د. 82، فيما تعادل معان مع مغير السرحان 1-1.

وافتتح لاعب معان عبد الملك مفتاحي د. 25 التسجيل، قبل أن يحرز صهيب أبو هشهش التعادل لمغير السرحان د. 90+6.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي الذي حل ثانيا، ثم شباب العقبة والوحدات وسحاب بـ 4، الرمثا 3، الجليل ومعان 2، مغير السرحان 1، والأهلي والسلط وشباب الأردن دون نقاط.