انت الأن تتابع خبر ضربة البداية للملكي في الليجا.. ريال مدريد يفوز على أتلتيك بلباو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد على حساب مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا.وكان ريال مدريد ، قد احتل المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، ويسعى لاسترداد اللقب الذي توج به لآخر مرة في الموسم قبل الماضي 2021-2022.

ريال مدريد يفوز على أتلتيك بلباو

هدفي الفريق الملكي سجلهم رودريجو جوس في الدقيقة 28 وجود بيلينجهام في الدقيقة 36.

وتعرض لاعب الريال، المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو للإصابة وخروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 50.

جماهير ريال مدريد تخشى أن تكون إصابة ميليتاو بالغة، خصوصا أن الفريق لم يتجاوز بعد صدمة إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

مباراة اليوم شهدت مشاركة الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى ريال مدريد، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي ريال مدريد قد توصل لاتفاق شفهي مع نظيره نادي تشيلسي، للحصول على خدمات الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تم التوصل لاتفاق شفهي ينقل كيبا إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة من البلوز”.

وأضاف:” “الاتفاق لا يشمل بند خيار أو إلزامية الشراء بنهاية فترة الإعارة، والتي ستكون لمدة موسم واحد فقط”.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفخال – ألابا – ميليتاو – فران جارسيا.

خط الوسط: تشواميني – فالفيردي – كامافينجا – بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور.