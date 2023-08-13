انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. مواجهة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بعد أن أنطلقت الدوريات الإنجليزي، الفرنسي والإسباني بالإضافة للدوري الهولندي.وستكون مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، أبرز مباريات اليوم الأحد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد : توتنهام – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشيلسي : ليفربول – الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو : أوساسونا – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد مبروكي.

فياريال : ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عادل خلو.

خيتافي : برشلونة – الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ستاد بريست : لانس – الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق عادل خلو.

كليرمون : موناكو – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية قناة beIN sports 2بتعليق نوفل باشي.

مونبيليه : لوهافر – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق مضر اليوسف.

نانت : تولوز – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة be|IN sports 4 بتعليق أحمد البلوشي.

رين : ميتز -الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق أحمد عبده.

ستراسبورج : ليون – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد بركات.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح : التعاون – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق راشد الدوسري.

الرياض : الوحدة – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق خالد المديفر.