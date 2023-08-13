انت الأن تتابع خبر بحضور هاري كين.. البايرن يخسر السوبر الألمانية أمام لايبزيج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر هاري كين لقبه الأول رفقة فريقه الجديد بايرن ميونخ أمام منافسه لايبزيج في نهائي كأس السوبر الألماني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب أليانز أرينا مساء أمس.

وأنتقل هاري كين الي فريق بايرن ميونخ يوم السبت الماضي قادما من نادي توتنهام الإنجليزي بعقد ممتد حتي صيف 2027 وبحسب بعض التقارير فإن الصفقة وصلت لـ 100 مليون يورو بجانب 20 مليون يورو كإضافات أخري.

هاري كين يخسر أول ألقابه

وكان هاري كين حاضر علي دكة بدلاء فريق بايرن ميونخ أمس بعد ساعات قليلة من إتمام التعاقد واستقبل فريقه بايرن ميونخ ثلاث أهداف من منافسه لايبزيج ويخسر بطولة السوبر الألماني.

وتوج فريق لايبزيج للمرة الأول بلقب بطولة السوبر الألماني في التاريخ بعد تسجيل ثلاث أهداف عن طريق كلا من داني أولمو ” هاتريك ” في الدقيقة الثالثة و الدقيقة 44 والدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وشارك فريق بايرن ميونخ في بطولة كأس السوبر الألماني باعتباره بطل بطولة الدوري للمرة الـ 11 علي التوالي عبد تعثر بوروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة بينما شارك لايبزيج في السوبر بعد التتويج الموسم الماضي بلقب كأس ألمانيا.

تفاصيل تعاقد هاري كين مع بايرن ميونخ

وتعد صفقة انضمام هاري كين لـ بايرن ميونخ هي الأعلي في تاريخ النادي متفوقا علي الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي انضم للبافاري في علام 2019 قادما من نادي أتليتكو مدريد الأسباني بصفقة وصلت لـ 80 مليون يورو

وبحسب بعض التقرير الصحفية فإن هاري كين سيحصل علي راتب سنوي داخل بايرن ميونخ يصل إلي 25 مليون يورو ككما يرتدي اللاعب القميص رقم 9 الذي كان ملك ليفاندوفسكي الذي إنتقل إلي برشلونة في صيف 2022.