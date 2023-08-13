انت الأن تتابع خبر أول تعليق من وليد الفراج على انتقاد مقارنته بين مباريات الديربي في مصر والسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج الجدل بعد تصريحاته الأخير بشأن قوة ديربي السعودية بين النصر والهلال علي نظيرة الديربي المصري بين الأهلي والزمالك وذلك قبل إنطلاق مباراة نهائي البطولة العربية .وكان وليد الفراج قد صرح مؤخرا أن الدوري السعودي أصبح أقوي بكثير من الدوري المصري حاليا موجها حديثا نحو الفريقين الأكبر في مصر وهم الأهلي والزمالك مشيرا إلي أن أسماء اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي أكبر بكثير من نظيره المصري.

وتصدرت تصريحات وليد الفراج الأخيرة المشهد في الكرة المصرية بعد انتقاده اللاذع للدوري واصفا ديربي الأهلي والزمالك بالمحلي حيث يشاهده أبناء بلده فقط علي عكس ديربي الهلال والنصر الذي يتم نقله عبر 40 محطة حول العالم.

أول تعليق من وليد الفراج

ليخرج وليد الفراج مرة أخري ويعتذر لجماهير الكرة المصرية علي انتقاده مؤكد أن ديربي الأهلي والزمالك عريق وبعراقة الكرة المصرية مشيرا إلي أنه يصف المشهد الحالي فقط.

يأتي ذلك أيضا بعد خروج تصريحات من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الذي أكد أن الأهلي والزمالك سيظل أقوي ديربي في الوطن العربي مهما حاول أحد التقليل من ذلك

وكانت مباراة النصر ضد الهلال السعودي أمس أنتهت بفوز العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتوج رفاق كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية للمرة الأولي في تاريخهم.

وسجل أهداف النصر كريستيانو رونالدو الذي حصل علي لقب هداف البطولة وأفضل لاعب في نهائي كأس الملك سلمان.

الدوري السعودي

وتقام اليوم في منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي لقاء الرياض ضد الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي نفس الموعد يلعب فريق الفتح أمام التعاون

وانطلقت بطولة الدوري السعودي ” دوري روشن” بمواجهة الأهلي ضد الحزم حيث حقق الأهلي الفوز بثلاثية سجلها روبرتو فيرمينو مقابل هدف وحيد