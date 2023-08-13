الاتحاد يتصدر دوري المحترفات لكرة القدم

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رياض - احمد صلاح - اختتمت منافسات الجولة الثانية من المرحلة الذهبية من الدوري الأردني للمحترفات ، بتصدرفريق الاتحاد .

وشهدت الجولة تفوق الاتحاد على الاستقلال 5-1، حيث سجل للاتحاد ليلي اسكندر د.(5 و 23 و 45+1 و 49)، وإيناس الجماعين د.51، فيما سجل هدف الاستقلال جنيفر يبواه د.27.

وتغلب الأرثوذكسي على عمان FC 0-3، عن طريق جفارو رحمة د.(56 و 90)، و لونا المومني د.61.

وحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة، متقدماً على الأرثوذكسي 21، يليه عمان FC 12، ثم النصر 10، والاستقلال 1.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.