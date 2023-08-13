انت الأن تتابع خبر الوحدات يغادر للمشاركة في دوري أبطال آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ نادي الوحدات ، الأحد ، مغادرة أرض الوطن ، والتوجه إلى مدينة دبي ، للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

حيث غادرت الدفعة الأولى من فريق الوحدات إلى دبي الأحد، استعدادا للقاء فريق أهلي دبي الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

وستلتحق الدفعة الثانية بالفريق منتصف الليلة، على أن يخوض الفريق تدريبا جماعيا يوم الاثنين على ملعب المباراة.

وفي حال فاز فريق الوحدات على أهلي دبي فإنه سينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي، وفي حال الفوز سينتقل للعب في دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، أما في حال خسر أمام أهلي دبي أو النصر، فسيعود للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.