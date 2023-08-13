انت الأن تتابع خبر آخر مستجدات استقالة أعضاء مجلس ادارة الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أمين عام وزارة الشباب، حسين الجبور ان مديرية شباب العاصمة استلمت استقالات 6 من أعضاء مجلس ادارة نادي الوحدات من أحد المعنيين بالنادي الوحدات.

ويتم حاليا انتظار التأكد من هذه الاستقالات ومن التواقيع الخاصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة.

وأشار الجبور، إلى انه بعد استلام الاستقالات يتم منح مدة 24 ساعة قبل اتخاذ الاجراءات الخاصة وعرض هذه الاستقالات على مدير الأندية.

الجدير بالذكر ان 6 أعضاء من مجلس ادارة الوحدات تقدموا باستقالاتهم وهم: غصاب خليل، عوض الأسمر، مخلد الكوز، وليد السعودي، حاتم ابو معيلش، خالد العبسي، على خلفية مشاركة الوحدات في مباراة الملحق الآسيوي أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي.