موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة لها

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رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة نحو إستاد ستامفورد بريدج حيث تقام مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ”ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسعودية تذاع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط.

ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول وتشيلسي بطموح تحقيق الثلاث نقاط في انطلاق الدوري الإنجليزي ومحاول عدم فقدان نقاط مبكرا سيعا وراء تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخ الريدز.

مباراة ليفربول وتشيلسي

وتشهد مباراة ليفربول وتشيلسي منافسه شرسة بين الفريقين لتحقيق إنطلاقة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي حيث يسعي الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب تجنب الوقوع في فخ فقدان النقاط مبكرا في المسابقة كما يحاول فريق تشيلسي طمأنة جماهيره بعد موسم من ضمن الأسوء في تاريخ الفريق بعد احتلاله المركز الثاني عشر في جدول الترتيب الموسم الماضي

ويمتلك محمد صلاح نجم فريق ليفربول صراعه الخاص في المباراة أمام تشيلسي حيث يرغب الفرعون المصري لتحقيق لتسجيل هدف علي الأقل ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 7 مواسم متتالية حيث يتساوى حاليا في جدول ترتيب هافي الدوري الإنجليزي للمباريات الافتتاحية رفقة شيرر وواين روني ولامبارد برصيد 8 أهداف

ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما يحاول فريق ليفربول الوصول إلي رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 20 بطولة فيما يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 19 لقب .

في سياق أخر نجح فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي تحقيق الفوز أمام بيرنلي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في مشواره للدفاع عن اللقب أملا في تحقيقه للمرة الثالثة علي التوالي .