انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي .. إليكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مباريات اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023- 2023، قمة كروية ممتعة ستقام في المساء بين ليفربول وتشيلسي في الجولة الأولي من البريميرليج

ليفربول وتشيلسي:ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره تشيلسي في المباراة التي ستقام على أرضية معلب ستامفورد بريدج معلق البلوز، حيث يقوم المباراة من الناحية التحكيمية الإنجليزي، أنتوني تايلور.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بتعليق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي مثل Setanta Sports 1 Eurasia HD وSky Sports Main Event UK وDiema Sport 2 HD وDigi Sport 2 HD Romania وSuperSport HD 2 alb وArena Sport 1 HD Croatia وM4 Sport HD Hungary وEleven Sports 1 HD portugal.

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.